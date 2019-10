SIRACUSA – I finanzieri del Comando provinciale di Siracusa hanno sequestrato 327 dosi di cocaina a Floridia e arrestato il pusher, peraltro percettore del reddito di cittadinanza, mentre era a bordo della sua Porsche Macan. Il fiuto del cane antidroga “Aquila” ha consentito di trovare i 120 grammi di droga nascosti in doppi fondi ricavati in lattine di bevande e in un piccolo estintore, nonche’ piu’ di mille euro in contanti nella cappa della cucina. L’uomo e’ stato condotto nel carcere di Siracusa.

scoperta da parte delle fiamme gialle siracusane e’ stata fatta nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio. In questo contesto i baschi verdi della locale Compagnia hanno fermato l’uomo di Floridia mentre viaggiava sulla sua vettura di lusso. Il ritrovamento nel veicolo di una cospicua somma di denaro contante, privo di giustificazione, nonche’ il sospetto che il fermato fosse ‘specializzato’ in traffici illeciti, ha consentito di fare scattare la perquisizione domiciliare nell’abitazione del quarantunenne floridiano e soprattutto di accertare, attraverso verifiche, che percepiva il reddito di cittadinanza. L’uomo e’ stato arrestato per spaccio, ma dal comando della Fiamme gialle sottolineano come l’operazione, “partendo dal monitoraggio delle autovetture di lusso, sia pervenuta alla constatazione di ulteriori illeciti che incidono sulla spesa pubblica e minano legalita’ e sicurezza della citta'”.