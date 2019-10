Padre e figlia litigano sugli orari di rientro a casa, lei va via con il fidanzato, il 27enne Ivan Piazza, il 40enne insegue i due ma viene aggredito dal compagno della ragazza che lo colpisce con un calcio, e finisce in ospedale in coma. È accaduto a Palermo, nel quartiere Brancaccio; il giovane è finito in carcere con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del suocero.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Piazza, dopo averlo visto a terra, invece di soccorrerlo, lo ha colpito ancora provocandogli un polmone perforato e un trauma cranico. A lanciare l’allarme qualcuno che a Brancaccio avrebbe assistito a distanza all’aggressione e che avrebbe chiamato il 113.