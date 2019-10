“Questo governo deve durare 3 anni per fare le cose per gli Italiani. Un governo ancora con SALVINI? Per quanto mi riguarda quando una persona dice una cosa e poi fa il contrario, tradisce non solo me ma anche gli Italiani; per me finisce li'”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di “Agora'” su Rai3. “Alleanze con il Pd per le prossime elezioni? E’ un discorso prematuro”, ha aggiunto Di Maio.