Grande entusiasmo in casa Nissa Rugby in vista dell’esordio agonistico nella stagione 2019-20. Le prime a scendere in campo saranno le Cerbere, seniores (in Coppa Italia) ed under 16, impegnate a Palermo, domenica 20 ottobre. Dopo più di un mese di allenamenti è, finalmente, giunto il momento di tornare a calpestare il manto erboso ed assaporare il clima delle partite ufficiali.

Clima euforico che accompagna le due compagini delle Cerbere che hanno intenzione di iniziare la stagione con il piglio giusto: il risultato conta ma, ancor più importante è proseguire e consolidare un percorso di crescita tattico e tecnico che del rugby femminile nel capoluogo nisseno.

La rotta è indicata dal capitano Marina Medico: “Finalmente iniziamo, è da un mese che ci alleniamo ed adesso non vediamo l’ora che arrivi domenica. Vogliamo metterci alla prova e provare sul campo tutto ciò che abbiamo fatto in allenamento: sempre con allegria e con tanta voglia di giocare. Ci teniamo a continuare a crescere; se fino all’anno scorso era due partite vinte ed una persa, quest’anno sarebbe bello – sottolinea con un gran sorriso – …vincerle tutte. Però teniamo conto che il risultato ci interessa ma fino ad un certo punto, primario è migliorarsi, con la consapevolezza di poter fare sempre di più. Essere il capitano è una bella responsabilità; riuscire a tenere la squadra sempre unita, sapere che in campo tutti contano su di te, parlare con l’arbitro: non è semplice, è un onore ma, anche un onere. Spero di fare sempre meglio e di riuscire a rappresentare le Cerbere”.