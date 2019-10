CALTANISSETTA – Un’associazione di falsi medici è stata scoperta in un’operazione congiunta di carabinieri e guardia di finanza di Caltanisetta . Nella tarda serata di ieri, i militari hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di alcuni liberi professionisti che, secondo quanto ricostruito, operavano abusivamente l’attività medico dentistica all’interno di uno studio professionale. Le attività d’indagine hanno consentito di “acclarare l’esistenza di un gruppo dedito – scrivono i militari – alla sistematica commissione di delitti contro la pubblica amministrazione (esercizio abusivo della professione di medico odontoiatra) e il patrimonio (truffa), oltre che delitti contro la persona (lesioni personali), organizzato in un centro odontoiatrico che opera in aperta violazione delle norme di legge”. Nello specifico, è stato accertato che l’amministratore unico della società esercitava abusivamente la professione di dentista: in realtà non era abilitato alla professione poiché laureato in Economia. L’uomo, precisano ancora i militari, rivestiva il ruolo di promotore del gruppo criminale, provvedendo personalmente alla predisposizione dei contatti necessari alla gestione iniziale dei pazienti, alla realizzazione delle visite preliminari all’esito delle quali predisporre il preventivo di spesa per gli interventi sanitari da eseguire, e si rendeva protagonista “di una serie di comportamenti estremamente gravi”. Secondo gli accertamenti investigativi, l’uomo riceveva supporto costante da parte del direttore sanitario, di un igienista dentale e di un odontotecnico: ognuno di loro, precisano i militari, per specifiche mansioni, apportava un contributo alla realizzazione dell’associazione.

Il direttore sanitario, stando agli accertamenti della Gdf, provvedeva a garantire in modo fittizio la gestione dell’attività dello studio medico, consentendo la continuità delle condotte criminali. Lo stesso avrebbe avuto l’obbligo di presenziare alle attività del centro e di garantire la salute dei pazienti e, invece, riceveva solamente un compenso mensile senza partecipare direttamente alle attività del centro. L’igienista dentale operava all’interno del centro, non essendo iscritto al relativo albo. L’odontotecnico avrebbe visitato i pazienti e compiuto prestazioni sanitarie che non poteva realizzare. Nel corso delle indagini è stato anche accertato che, “in due occasioni, sono state procurate lesioni personali gravi connesse alle maldestre pratiche sanitarie e che i medesimi pazienti sono stati oggetto di truffa, in quanto hanno ricevuto protesi diverse e di scarsa qualità rispetto a quelle accettate nei preventivi sottoscritti”. Nel corso dell’operazione è stato disposto il sequestro preventivo del centro odontoiatrico e di un laboratorio odontotecnico di Caltanissetta.