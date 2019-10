CALTANISSETTA – Pass gratuiti per l’accesso alle giostre del luna park allestito in contrada Pian del lago per la fiera di San Michele, rilasciati a parrocchie, associazioni di volontariato che operano con i minori, comunità alloggio per minori, organizzazioni che erogano assistenza ai disabili. L’iniziativa ha visto impegnati il sindaco, Roberto Gambino e l’assessore ai servizi sociali Cettina Andaloro.

Mercoledì 2 ottobre a partire dalle ore 17 tutti i ragazzi accompagnati dai tutor responsabili delle strutture accreditate con pass potranno fruire dei giochi e delle giostre gratuitamente e senza limitazioni. L’iniziativa è stata possibile grazie all’adesione dei giostrai tramite il loro rappresentante, Enzo Talarico. “In questi giorni abbiamo visto migliaia di ragazze e di ragazzi divertirsi al luna park com’è giusto che sia. Ma non tutti, per difficoltà o per motivi di varia natura, hanno potuto farlo. Ci affidiamo ai parroci e ai tutor responsabili delle associazioni per far godere appieno questa giornata ai loro ragazzi”. E’ quanto dichiarano nella nota congiunta il sindaco, Roberto Gambino e l’assessore ai servizi sociali, Cettina Andaloro. I pass non sono personali ma sono stati consegnati ai tutor responsabili.