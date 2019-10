CALTANISSETTA – Mercoledì 2 ottobre, in occasione della Settimana mondiale per l’allattamento “SAM 2019”, alle ore 15.30 nella sede del Consorzio Universitario di Caltanissetta, si terrà la conferenza dal titolo “La rete di sostegno all’allattamento”, organizzata dal Consorzio Universitario di Caltanissetta, in collaborazione con società scientifiche ed associazioni che si occupano del tema, quali Agite (associazione ginecologi territoriali), IBFAN, Ass. Allattamore.

Alla conferenza interverranno operatori del settore materno infantile, facenti parte di diversi enti quali Assessorato Salute Regione Siciliana, Cefpas, Asp, Università di Palermo ed il Comune di Caltanissetta, nonché ginecologi e pediatri da sempre in prima linea nel sostegno all’allattamento al seno. Alla luce del Decreto Assessoriale n. 597/2017 “Programma regionale azione- promozione dell’allattamento al seno”, si illustreranno le azioni e le politiche di sostegno all’allattamento messe in atto dall’entrata in vigore del decreto, sia in termini di strategie per promuovere l’allattamento nella popolazione, sia per quanto riguarda la formazione di tutti gli operatori sanitari del settore. Si parlerà inoltre del Codice internazionale OMS/UNICEF sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno, la cui finalità è quella di garantire ai neonati una nutrizione sicura ed adeguata, proteggendo l’allattamento da pratiche inappropriate di commercializzazione e distribuzione dei sostituti del latte materno, cosa che purtroppo avviene ancora oggi in varie parti del mondo, Italia compresa. Infine verrà attenzionato l’importante ruolo delle mamme alla pari nel sostegno alle mamme che allattano.