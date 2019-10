CALTANISSETTA – Il Partito Democratico di Caltanissetta, aderendo all’appello del Segretario nazionale Nicola Zingaretti, ha promosso un’iniziativa di ascolto e sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini. Sabato 5 ottobre, dalle ore 17:00, i Circoli del PD nisseno si ritroveranno in C.so Vittorio Emanuele con un Gazebo, per illustrare le proposte del Partito e raccogliere idee sul futuro del paese e del nostro territorio.

C’è una partita da giocare e vincere, per fermare il declino del nostro paese e dare una prospettiva di futuro alle nuove generazioni, per ridurre le disuguaglianze e creare lavoro buono e dignitoso, per sanare le ferite del nostro territorio e valorizzarne la straordinaria bellezza, per riaprire una nuova stagione di diritti sociali e civili in favore di tutte e tutti.

Il Partito Democratico ed il nuovo Governo sono impegnati direttamente in questa sfida, a partire da una legge di bilancio che dovrà ridurre il carico fiscale sui redditi medio-bassi e dovrà garantire investimenti per una crescita sostenibile.

C’è una partita da giocare anche a Caltanissetta, una città che ha fame di buona politica per cambiare e tornare a vincere.

Bisogna ripensare tutto: la viabilità ed il sistema dei trasporti, lo sviluppo urbano e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale, la cura del verde pubblico e la gestione dei rifiuti.

Occorre lavorare ad un progetto di ampio respiro, che sappia connettere la nostra città con un mondo in trasformazione, sempre più desideroso di bellezza e qualità della vita.

Per fare tutto ciò bisognerà combattere contro rendite di posizione, interessi sedimentati, disuguaglianze radicate nel tempo, mal costume e malaffare, bisognerà ricostruire un’etica pubblica fondata sul perseguimento del bene comune e sulla legalità.

Sì tratta di una sfida enorme, ma non è affatto una partita persa.

Il Partito Democratico di Caltanissetta è in campo per dare voce e rappresentanza a chiunque non intenda arrendersi al declino, a partire da una nuova generazione carica di sogni e aspettative.

Un partito da rinnovare ed aprire al contributo di tante e tanti, un partito che è esso stesso una partita: un soggetto politico da rendere sempre più giovane e femminista, ambientalista, creativo e coraggioso.

Un partito che vogliamo costruire con il vostro aiuto e con le vostre idee. Per questo vi chiediamo di partecipare, di attivarvi, di aderire al Partito Democratico.

C’è una bella partita da giocare, proviamo a vincerla. Insieme.