Un “incontro dal forte spirito collaborativo con l’interesse comune di passare a risvolti concreti per una risoluzione definitiva delle difficoltà che hanno portato allo stato attuale”. Così il vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri ha commentato il tavolo appena concluso al Mit sulla situazione dei cantieri siciliani. “E’ chiaro a tutti – ha sottolineato il vice ministro – che tutelare le imprese creditrici e completare opere così fondamentali per l’isola sono gli obiettivi principali dell’intera interlocuzione tra le parti”. Al tavolo, convocato da Cancelleri, erano presenti i vertici di Anas, Cmc, Integra e rappresentanti del comitato dei creditori di Cmc. Già nei prossimi giorni Anas provvederà a formalizzare il pagamento per la fornitura delle barriere che darà il via ai lavori di completamento dei tratti che precedono e succedono la galleria di San Giuliano sulla 640 Caltanissetta-Agrigento. “Questa è un’ottima notizia frutto di un lavoro di coordinamento fra le parti – ha aggiunto – Nel prossimo incontro cercheremo la migliore soluzione per l’abbattimento e la ricostruzione del vecchio viadotto San Giuliano ed il rifacimento della via Borremans”. Al prossimo incontro sarà presente anche il ministro Paola De Micheli che è stata aggiornata, in una lunga telefonata, dal vice ministro e ha mostrato “grande interesse” a seguire e raggiungere la risoluzione delle crisi dei cantieri della Palermo-Agrigento e della SS640.