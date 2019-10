“Questa regione ha bisogno di avere risposte certe e di averle in maniera chiara. La Sicilia ha bisogno piu’ che mai di avere donne e uomini di buona volonta’ che finalmente portino dignita’, modernita’ e normalita’ a una regione che purtroppo per tanti anni e’ stata dimenticata. Saremo al fianco del governo regionale per avviare una interlocuzione con Anas ed Rfi in modo da portare a casa i tanti risultati di cui la Sicilia ha bisogno”. Lo ha detto il vice ministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che nel pomeriggio a Palazzo d’Orleans, e’ stato ricevuto dal presidente Nello Musumeci, presenti anche gli assessori Marco Falcone e Ruggero Razza. “Abbiamo parlato anche di nuove infrastrutture che si possono realizzare nel nostro territorio – ha affermato Cancelleri -. Staremo con un occhio e mezzo attenti ai nodi del passato e alle criticita’ e con il rimanente alle nuove infrastrutture”. Il vice ministro ha detto che sono stati fatti passi avanti nella vicenda Cmc che permetteranno di pagare i piccoli fornitori: “Per la questione Cmc, e’ gia’ all’Avvocatura di Stato l’atto di transazione tra Cmc e Anas che portera’ 52 milioni di euro nelle casse della societa’ ravennate e che dara’ ossigeno”. “Sono ripartiti i cantieri sulla Agrigento-Caltanissetta e apriremo altri 7 chilometri di strada. – ha affermato – Abbiamo anche parlato della possibilita’ di aggredire i tempi di realizzazione della Siracusa-Gela e capire se possiamo attaccare i lavori anche dall’altro lato dell’autostrada. Ne parlero’ col ministro Paola De Micheli che sara’ con me a Palermo il prossimo 14 ottobre”.