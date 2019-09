“Sono convinto che se oggi venisse in Umbria Berlinguer avrebbe schifo di questi che si dicono di sinistra ma conoscono piu’ banchieri che operai, piu’ finanzieri che pescatori e artigiani”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un comizio a San Feliciano, sul lago Trasimeno, in vista delle Regionali in Umbria.