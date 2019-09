“Non succede niente di piu’ rispetto a quello che e’ successo nel M5S da quando siamo nelle istituzioni. In questo momento c’e’ una grande montatura contro DI MAIO e contro il movimento, si vuole fare passare una spaccatura che non c’e’. C’e’ invece pluralita’ e voglia di discutere, andremo avanti in quella direzione e sara’ sempre cosi’, questo non vuol dire rimettere in discussione il ruolo di Di Maio, che ha avuto l’80% del voto degli iscritti per la riconferma, quindi e’ estremamente amato dalla nostra base”. Lo dice Giancarlo Cancelleri, viceministro delle Infrastrutture, ospite di Omnibus su La7, in merito al dibattito interno al M5S. “Dobbiamo cominciare a strutturare sul territorio una presenza piu’ strutturata, ma questo era gia’ stato annunciato e lo faremo”, ha aggiunto.