Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 640 “Strada degli Scrittori, al km 5,8, tra Porto Empedocle e Villaggio Mose’, nell’Agrigentino. Il sinistro ha coinvolto frontalmente due auto. Il traffico e’ provvisoriamente bloccato. Sul posto e’ presente il personale di Anas per la gestione della viabilita’, provvisoriamente deviata su strade alternative ai km 5,000 e 6,500, e per il ripristino della normale circolazione nel piu’ breve tempo possibile.