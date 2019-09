In Eccellenza pareggio beffa per la Sancataldese che, in vantaggio di due gol nel primo tempo, è stata rimontata nella ripresa da un Cus Palermo che sotto porta non ha perdonato con Vitrano e Monti. La Sancataldese di Seby Catania (nella foto) era passata in vantaggio con il solito Silvano per poi raddoppiare su rigore con Campanaro. Tutto questo dopo appena 20 minuti di gioco. Sembrava il prologo di un monologo verdeamaranto, ma così non è stato. Ad inizio ripresa la rete di Vitrano ha riaperto il match e nel finale Monti ha pareggiato i conti. Dunque è sfumata la prima vittoria stagionale in casa di una Sancataldese ce, pure, sembrava aver gettato basi solide e concrete per conquistarla. Ha invece perso 6-2 lo Sporting Vallone sul campo del Canicattì. Un risultato finale tennistico quello patito alla squadra del Vallone nella quale è andato a segno con una doppietta Messina. Per il Canicattì, invece, a segno con quattro gol Taormina e con un gol a testa Caronia e Federico. Lo Sporting Vallone resta in classifica a 3 punti, mentre la Sancataldese sale a quota 1.