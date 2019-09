MUSSOMELI – Nella giornata di ieri 3 settembre 2019, presso la Tenenza della GdF di Mussomeli è stata ufficializzata la donazione di una FIAT Stilo, già in uso al predetto Reparto, da parte del Comando Regionale della GDF, per il tramite del Reparto Tecnico – Logistico – Amministrativo Sicilia. A fare gli onori di casa il Comandante della Tenenza di Mussomeli, Luogotenente Salvatore IMBESI, assieme ai militari in forza al reparto di Mussomeli. In rappresentanza del Reparto Tecnico – Logistico – Amministrativo, il Tenente Colonnello Davide Fricano, con altri militari del reparto di Palermo. Presenti all’evento il Sindaco di Mussomeli, il Comandante della Polizia Municipale, Attilio Frangiamore, numerosi volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Mussomeli ONLUS. Durante la cerimonia di consegna del veicolo il dott. Daniele Frangiamore, dopo aver ringraziato le parti attive che si sono adoperate per concretizzare la donazione del veicolo, ha rimarcato come il territorio si sia arricchito di un mezzo in più, da impiegare per la collettività. Lo stesso ha evidenziato che il Comitato di Mussomeli della CRI teneva molto anche alla presenza all’evento, anzi la riteneva necessaria, del Sindaco, proprio per sottolineare il valore di questa donazione, non per l’Associazione, bensì per il territorio. Conclusa la cerimonia i presenti hanno partecipato ad un sobrio momento di convivialità.