CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Accogliamo con soddisfazione ed interesse l’effettuazione del tavolo tecnico comunale con i responsabili di Rfi e Italferr. piùCittà, sin dal tempo della costituzione dei tavoli di lavoro e della realizzazione del CLuster ebbe a cuore il trasporto pubblico urbano/locale al punto da inserirne alcuni obiettivi all’interno della propria programmazione politica. Il trasporto su ferro, oltre che più sostenibile in termini ambientali è – a nostro avviso – la soluzione efficace per lo sviluppo del trasporto intermodale delle merci.

Gli obbiettivi specifici ed irrinunciabili sono: Un servizio cadenzato ad alta frequenza; Un servizio puntuale; Una rete facilmente accessibile ed integrata con le altre modalità di trasporto; Una rete efficiente ed affidabile; Stazioni fruibili, confortevoli e sicure; Un’informazione efficace e tempestiva sullo stato della circolazione dei treni.

Sappiamo che l’obbiettivo strategico di RFI è, dal 2018, quello di alzare la velocità di percorrenza delle nuove tratte ferroviarie sino ad un massimo di 200 km/h con sostanziali riduzioni dei tempi di viaggio, tanto da potere pensare realisticamente a tempi di percorrenza tra Palermo e Catania di un ora e 55 minuti, con un risparmio di circa 50 minuti rispetto alle percorrenze degli attuali Regionali Veloci. La realizzazione dell’itinerario Palermo – Catania – Messina, che fa parte del Corridoio n. 5 “Helsinki – La Valletta” della Rete Trans-Europea di Trasporto (TEN-T), consentirebbe ciò che da anni si auspica, ossia la creazione di un “Hub di interscambio” presso la stazione di Xirbi. Perché nel giro di un decennio questo progetto stimoli all’uso del treno, occorre però che l’Amministrazione impegni Rfi e Italferr a ridurre i tempi tecnici di raggiungimento della Stazione Caltanissetta Xirbi dalla Stazione Caltanissetta Centrale e di trasbordo tra i treni navetta e i Regionali Veloci Palermo-Catania, chieda l’istituzione di almeno due Regionali Veloci tra la Stazione di Caltanissetta Centrale e Catania e Palermo senza necessità di trasbordo e l’istituzione della fermata per l’Aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania Fontanarossa. Occorre, inoltre, comprendere se l’intendimento sia quello di prevedere il raddoppio della linea o si pensi alla

costruzione di un unico binario veloce tra Palermo e Catania (in parte in affiancamento alla linea storica) in modo tale da ridurre i tempi della fruizione dell’intera opera e garantendo il

collegamento ipotizzato tra le due città in meno di due ore, mentre l’altro binario continuerebbe a servire gli altri paesi attualmente attraversati.

Per quanto riguarda gli atti propri dell’ente locale, andrà pensata una modifica del nostro PRG a supporto della costituzione dell’Hub della Stazione Xirbi, promuovendone il ruolo a vero e proprio retro-porto dell’entroterra siciliano, con tutte le conseguenze che si potrebbero trarre nella promozione di un turismo maggiormente specializzato e nella captazione sull’enorme bacino d’utenza delle prossime Valle dei Templi e Villa del Casale. In particolare, va sin d’ora attenzionato nelle infrastrutture e nella vivibilità, il Borgo Petilia, adiacente alla stazione, e ad oggi privo di una prospettiva di sviluppo futura.