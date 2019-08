RIESI – Nella suggestiva cornice dell’ex cinema Arena Impero in piazza Garibaldi a Riesi, nell’ambito delle manifestazioni culturali inserite nel programma dei festeggiamenti in onore di S. Giuseppe, grazie alla grande disponibilità del parroco Don Lorenzo Anastasi, si è svolta la presentazione-spettacolo del romanzo “la piuma dell’angelo” di Rosaria Carbone edito dalla casa Editrice Leima di Palermo.

L’evento ha seguito un copione originale intessuto di letture di brani tratti dal libro interpretati dalla verve di Anna Selvaggio, Renzo Bordonaro, Rosaria Carbone, Carmen Sessa, M. Catena Sanfilippo e Desireé D’Amico che ha anche eseguito una stupenda “Ave Maria” di Gounod. Interventi musicali pregevolissimi eseguiti dai M.° Luigi Sferrazza al violino, Diego Mantione al pianoforte e Felice Rindone alla chitarra e voce, hanno intervallato le letture di passi coinvolgenti del romanzo.

Il numeroso pubblico presente ha sottolineato il gradimento e il consenso all’originalità dello spettacolo con ripetuti e scroscianti applausi.

Ne “La piuma dell’angelo” la trama è intrisa di “sicilianità”; che permea la vicenda di Anna Lisa, popolata da personaggi, che suscitano sentimenti forti: pietà o rifiuto.

Annalisa combatterà per i malati del centro dove lavora; lotterà per amore contro una famiglia “in odor di mafia”; fino al colpo di scena e all’epilogo in cui si ribella.

Lei dà un taglio netto a paura e subordinazione; fornisce speranza a quest’isola amata e odiata, riscattandola dagli stereotipi.

Un romanzo godibile, con un linguaggio colorito dal dialetto “agrodolce” che stuzzica e appaga.