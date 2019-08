“I grillini passano dall’estrema destra all’estrema sinistra, Zingaretti cede su tutto pur di avere quattro poltrone nel governo, la Lega fa solo figuracce. L’unico serio, qui, e’ Silvio Berlusconi”. Lo dice il commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Micciche’, in una intervista a quotidiano online ‘livesicilia.it’. Secondo Micciche’ “Forza Italia ha una grande occasione: alle prossime elezioni dovrebbe presentarsi da sola. Questa e’ la strada che indichero’ io – spiega il presidente dell’Assemblea regionale siciliana -. Spero che mi stiano a sentire. A molti di noi non piace Salvini, le sue posizioni sui DIR0096 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT FI. MICCICHÈ: ANTROPOLOGICAMENTE DIVERSI DALLA LEGA, AL VOTO DA SOLI “SPERO CHE NEL PARTITO MI ASCOLTINO” (DIRE) Palermo, 27 ago. – “I grillini passano dall’estrema destra all’estrema sinistra, Zingaretti cede su tutto pur di avere quattro poltrone nel governo, la Lega fa solo figuracce. L’unico serio, qui, e’ Silvio Berlusconi”. Lo dice il commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Micciche’, in una intervista a quotidiano online ‘livesicilia.it’. Secondo Micciche’ “Forza Italia ha una grande occasione: alle prossime elezioni dovrebbe presentarsi da sola. Questa e’ la strada che indichero’ io – spiega il presidente dell’Assemblea regionale siciliana -. Spero che mi stiano a sentire. A molti di noi non piace Salvini, le sue posizioni sui migranti, quale migliore occasione? Ricominceremmo a parlare di noi, e saremmo di nuovo centrali. Ma dobbiamo separarci: siamo antropologicamente diversi dalla Lega, oltre che dal Pd”. (Sac/Dire) 10:41 27-08-19 NNNNmigranti, quale migliore occasione? Ricominceremmo a parlare di noi, e saremmo di nuovo centrali. Ma dobbiamo separarci: siamo antropologicamente diversi dalla Lega, oltre che dal Pd”.