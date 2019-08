CALTANISSETTA – Dal 15 luglio scorso il Questore Giovanni Signer ha conferito l’incarico di dirigente della Sezione volanti della Questura di Caltanissetta al Commissario Capo d.ssa Stefania Asaro. La d.ssa Asaro, trentadue anni, nissena, laureata in Giurisprudenza, ha frequentato la Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l’Università degli studi di Catania e conseguito il Master di secondo livello in Scienze della Pubblica

Sicurezza presso l’Università La Sapienza di Roma. E’ entrata in polizia nel 2014 e dopo aver frequentato il corso per funzionari della Polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Polizia è stata assegnata al Compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria. E’ stata trasferita alla Questura di Caltanissetta, con provvedimento del Capo della Polizia, lo scorso 15 aprile. Nei primi tre mesi a Caltanissetta la d.ssa Asaro ha prestato servizio, quale funzionario addetto, all’Ufficio di Gabinetto, alla Squadra Mobile e alla

Divisione Polizia Anticrimine. Nel conferirle l’incarico, il Questore Signer ha augurato buon lavoro al funzionario impegnato a dirigere l’ufficio cui è demandato il delicato compito del controllo del territorio.