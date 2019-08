Caltanissetta, arrestato dalla Polizia di Stato trentaduenne per detenzione ai fini di spaccio di circa 700 grammi di marijuana.

In una villetta di contrada Prestianni gli agenti dell’antidroga hanno trovato una mini serra e sequestrato anche hashish, ketamina e soldi in contanti.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato Cancemi Mirko, nisseno trentaduenne, gravato da precedenti giudiziari, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di circa 700 grammi di marijuana. Ieri mattina, nel corso di specifici servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti dell’antidroga in contrada Prestianni, nel Capoluogo nisseno, hanno proceduto al controllo di un mezzo condotto dal Cancemi.

Gli agenti dall’interno dell’abitacolo hanno subito sentito provenire un forte odore di stupefacente. Il Cancemi, noto alle forze dell’ordine poiché già tratto in arresto nel 2006 e nel 2011 per reati concernenti gli stupefacenti, ha riferito ai poliziotti di essersi appena fumato uno spinello e, per sviarli, ha riferito loro di abitare nel centro storico del capoluogo. Versione questa che non ha convinto i poliziotti i quali erano già a conoscenza di come lo stesso fosse domiciliato presso una villetta ubicata nei pressi del luogo del controllo. Di seguito alla perquisizione domiciliare eseguita all’interno della villetta, nel frangente individuata dagli agenti, con l’ausilio di unità cinofile antidroga della Questura di Palermo, i poliziotti hanno trovato e sequestrato dodici barattoli in vetro e in plastica contenenti diverse varietà di marijuana, semini, frammenti di hashish, trentasei dosi di polvere bianca del tipo ketamina, la somma in contanti di 390 euro e un bilancino di precisione. Nel piano superiore dell’abitazione è stata trovata anche una serra indoor con tutto il materiale idoneo a coltivare e produrre marijuana e, sul terrazzo una pianta di canapa indiana in perfetto stato vegetativo. L’arrestato è stato condotto in Questura e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, dopo gli adempimenti di rito, condotto al carcere Malaspina a disposizione dell’A.G.