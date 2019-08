Altro impegno importante per il driver Francesco Branciforti che, dopo la pausa estiva, si rimette al volante della sua fida Porsche 911 Rs di Classe GT oltre 2500 per affrontare il difficile tracciato della Salita dei Monti Iblei a Chiaramonte Gulfi (RG).

Il nisseno, in piena lotta per la classifica assoluta del 2° Raggruppamento del Campionato Siciliano Autostoriche, dopo l’ottima vittoria nella Giarre-Milo, punta a bissare il successo anche domenica 1 Settembre lungo i tornanti chiaramontani.

“Quest’anno sto dedicando le mie forze alla conquista del titolo assoluto del Raggruppamento, trovandomi a lottare con diversi avversari davvero abili e preparati. Dopo l’anno scorso, che è stato per me di apprendistato con la vettura, quest’anno mi sono ritrovato ad avere un ottimo feeling con la stessa, avendo quindi molta più fiducia in lei ed in me. La Monte Iblei è sicuramente una delle gare più impegnative del Campionato, ma grazie al supporto del mio team, la SPM di Stefano Dolce, sono sicuro di poterla affrontare con un mezzo al top come nelle ultime gare. Dopo la Chiaramonte, il mio impegno sarà alla Trapani-Erice ed alla Coppa Nissena, due gare ancora più toste, dove la concentrazione deve e sarà ai massimi livelli.”

L’appuntamento è per venerdì 30 Agosto dalle ore 11 presso il Teatro Comunale “L. Sciascia”, sito in Corso Umberto I°, per le verifiche sportive ed in Piazza duomo per le verifiche tecniche. Sabato 31, con partenza alle ore 9:30, andranno di scena le prove ufficiali del tracciato e domenica 1 Settembre, sempre con partenza alle ore 9:30, si svolgerà la Gara su manche unica.