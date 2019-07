Riceviamo e pubblichiamo

Ho letto con amarezza l’errore riportato ancora oggi da numerosi giornali e quotidiani on line secondo cui il Tribunale di Caltanissetta avrebbe sequestrato tre milioni di euro di beni per indagini collegate ad usura e stupefacenti.

Sento la necessità di tutelare la mia famiglia e la mia immagine da questa errata ricostruzione degli accadimenti fornendoVi dei dati incontestabili per informare realmente i cittadini di quanto è accaduto, fermo restando che ulteriori errori non in buon fede saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria.

In primo luogo preciso che non ho alcuna indagine in corso per reati di usura, avendo già dimostrato la mia innocenza con sentenza irrevocabile; sono sicuro che tale esito di completa estraneità riguarderà anche il procedimento in materia di stupefacenti che da 11 anni attendo possa finalmente pervenire a conclusione.

Il Tribunale ha escluso ogni pericolosità legata alla mia persona, rigettando tutte le richieste della Procura in materia personale.

In relazione ai beni, infine, Vi segnalo che il Tribunale ha stimato un giudizio di sproporzione nell’ambito del periodo 2000-2014 pari ad euro 224.000,00 e non di 3 milioni per come scritto in tutti gli articoli (tale somma era presente nella richiesta di sequestro della D.I.A. che riportava evidenti errori riconosciuti prima dal consulente di parte, dal C.T.U. del Tribunale, dalla D.I.A. stessa e anche dal Tribunale che ha ridimensionato drasticamente le cifre).

Anche in relazione a tale importo ridotto di 224.000,00 ho avanzato ricorso in appello per ottenere il riconoscimento che tutto ciò che ho realizzato è sempre stato solo ed esclusivamente il frutto di 25 anni di sacrifici miei e della mia famiglia.

Infine tengo a precisare che non sono stati messi i sigilli alle attività perchè già chiuse a causa della gestione dell’amministrazione giudiziaria.

Paolo Greco

