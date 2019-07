“Gela rappresenta l’esempio di un processo lento, ma inesorabile, di riconversione ambientale, con il passaggio da un’industria pesante a una bioraffineria e con investimenti nel campo del turismo culturale”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, a margine del vertice sull’avanzamento del Piano di riconversione e risanamento ambientale per l’Area di Gela che si e’ tenuto a Palazzo d’Orleans con una delegazione dell’Eni – guidata dal responsabile per le Relazioni istituzionali locali Francesco Manna – e con il sindaco della citta’ nissena, Lucio Greco. “L’incontro di oggi – ha aggiunto il Governatore – e’ utile per pianificare chi deve fare qualcosa e quando: la sinergia tra Regione ed Eni e’ un segnale positivo e forte che vogliamo lanciare alla comunita’. Riteniamo interessante la fase avviata gia’ da tempo e confermiamo la nostra disponibilita’ ad accompagnare questa stagione, che speriamo possa presto essere estesa anche alle altre zone industriali dell’Isola come Milazzo e Priolo”. Per Musumeci “le rassicurazioni fornite e gli impegni presi dai vertici dell’Eni ci fanno ben sperare sul proseguo positivo delle attivita’. Vigileremo, comunque, affinche’ vengano rispettati i tempi”. Durante la riunione, durata circa due ore e alle quale erano presenti anche l’assessore alle Attivita’ produttive Mimmo Turano e il dirigente generale del dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo, sono state illustrate tutte le attivita’ messe in campo o che si stanno attivando sul territorio. (ANSA). COM-NU/GIU 04-LUG-19 18:36 NNNN