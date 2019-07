Hanno respinto le accuse e protestato la loro innocenza i fratelli Francesco Antonio e Salvatore Luca (detto Totò) e il figlio di quest’ultimo, Rocco, arrestati all’alba di lunedì mattina nell’ambito di un’inchiesta denominata “Camaleonte”, condotta dal Gico della Guardia di Finanza e coordinata dalla Dda di Caltanissetta.

I tre sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio. Sono stati interrogati ieri alla presenza dei loro avvocati, Flavio Sinatra, Alfredo D’Aparo e Tonino Gagliano. I tre hanno detto di essere estranei a questa vicenda e di non aver avuto rapporti né con il clan Rinzivillo, né con altri clan, come invece sostengono gli inquirenti. Hanno invece sottolineato di essere vittime di estorsioni.