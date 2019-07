CALTANISSETTA – Le problematiche comuni, le proposte e le prospettive delle aziende di Caltanissetta saranno al centro dell’incontro tra il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino e le imprese nissene insediate nelle aree industriali di Caltanissetta Calderaro e San Cataldo Scalo. L’assemblea si terrà martedì 11 luglio alle ore 10 presso il centro culturale Michele Abbate e vi parteciperà la giunta municipale.

“Credo sia innanzitutto dovere di un sindaco conoscere personalmente le realtà produttive presenti nel territorio ed è questo il primo motivo dell’incontro organizzato insieme al vicesindaco, Grazia Giammusso – spiega Gambino -. Sappiamo delle carenze infrastrutturali delle aree industriali e certamente non vogliamo scavalcare gli enti preposti, l’Irsap e la Regione. Ma in qualità di capoluogo in cui le imprese operano, abbiamo il dovere di relazionarci in prima persona”.

L’invito alla partecipazione è esteso a tutti gli imprenditori e i titolari di opifici industriali ricadenti nelle zone industriali ex Asi di Caltanissetta Calderaro e San Cataldo scalo che rientrano nel perimetro del Comune di Caltanissetta.