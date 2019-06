CALTANISSETTA – Otto insegnanti del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta lasciano la cattedra: in pensione a partire dal prossimo primo settembre. Festa di commiato per gli otto docenti: Nora Barbone (materie letterarie e latino), Marisa Lo Giudice (lettere e latino), Maria Milia (matematica), Maria Irene Vassallo (lettere e latino), Mariella Paruzzo (scienze naturali), Agata Trovato (filosofia e storia), Rosetta Maritato (scienze naturali) e Giuseppe D’Alma (scienze motorie). La professoressa Lo Giudice, interpretando anche il pensiero dei colleghi, ha dichiarato: “Ho lavorato con grande impegno per circa 42 anni, conoscendo bene la responsabilità di avere in affidamento gli uomini e le donne che domani amministreranno la nostra società, ma ho lavorato sempre con l’entusiasmo trasmessomi dai miei insegnanti; molto ho dato agli studenti ma tanto ho ricevuto da loro”.