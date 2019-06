CALTANISSETTA – Tutto pronto per il ventottesimo Festival Città di Caltanissetta. Il corposo programma prevede: selezioni live (Ingresso gratuito) ore 20.30 al centro “M. Abbate”, mercoledì 5 e giovedì 6 giugno; presenta Maurizio Diliberto. La finalissima, venerdì 7 giugno, si svolgerà invece presso il Teatro Rosso di San Secondo (ex Bauffremont) alle ore 21; Maurizio Diliberto, nella presentazione, sarà affiancato da Sara Priolo, classe ’95, conduttrice radiofonica, fashion e social influencer palermitana. Ingresso 10 euro con posto riservato in pianta. Ospiti scuola di danza Fly Dance di Alba Bifarella ed i musicisti di Officine sonore con Danilo Lapadura.

La giuria è composta da: GIANLUCA GIUDICI (presidente), ERNESTO TRAPANESE, DANILO LA PADURA e CARLO RIZIOLI. Venerdì a presiedere la giuria arriverà il mitico Mogol.

Elenco concorrenti:

MERCOLEDì 5

Cataldo Alesso San Cataldo Mattia Baudo Vallelunga Federica D’avola Caltanissetta Raffaella Di Dio Pietraperzia Alessio Giarratana Caltanissetta Antonio Culora San Cataldo Alice Lo Curto Campobello di Licata Greta Maccarrone Caltanissetta Gaetano Palermo Caltanissetta Lidia Vitrano Caltanissetta

GIOVEDI’ 6

Debora Fiorenza Agira (En) Simone Lucifora Chiaramonte Gulfi Melania Maria Marchese Macktube Gela Gaia Lipani Caltanissetta Alfonso Milazzo Caltanissetta Sandra Piazzese Samuele Pia Vullo Favara(Ag) Alessia Russo Leonforte Zelia Riggi Caltanissetta

Tony Maganuco, lettera aperta: “Siamo riusciti a salvarlo, ma è stato davvero difficile”

Mi sono principalmente preoccupato di salvaguardare quanti si sono iscritti al festival, confermando la presenza di Giulio Rapetti, in arte Mogol,per la serata finale e lo stage formativo presso il cet guidato dal maestro. Impossibile per il resto con le risorse disponibili portare nomi eclatanti dello spettacolo. Ciò non toglie nulla allo show, con Alba Bifarella della flydance e Danilo La Padura di officine sonore vivremo momenti di spettacolo di altissima qualità.

Come di qualità è il duo che condurrà il Festival. Sul palco Maurizio Diliberto, voce storica di Caltanissetta e Sara Priolo, mix esplosivi di bravura e bellezza.

A nome del cast del festival mi corre l’obbligo ringraziare l’onorevole Giancarlo Cancelleri. Grazie al suo interessamento abbiamo ottenuto un piccolo ma vitale contributo da parte dell’assemblea regionale siciliana. Il Comune? Ci sarà, in tal senso ho visto la massima disponibilità del primo cittadino, e valutando che è Sindaco da pochi giorni, non posso che dargli tempo e ringraziarlo comunque. Adesso mi appello ai nisseni che mi auguro siano presenti in tanti, soprattutto nei momenti difficili, per una manifestazione che risulta la più longeva di Caltanissetta.

Per la serata finale mi auguro di vedere in teatro i neo consiglieri comunali., La manifestazione porta il nome della nostra città e sarebbe opportuno che tutti la conoscessero da vicino per farsi un’idea del “cos’è”e “com’è”.

Un sincero in bocca al lupo ai venti semifinalisti che si daranno battaglia il 5 e 6 Giugno al centro polivalente Michele Abbate. Un caloroso benvenuto alla giuria, tutti produttori, editori e talent scout. Da Carlo Rizioli al nostro Ernesto Trapanese, da Gianluca Giudici a Danilo La Padura, per concludere con Mogol, con cui cercheremo di potenziare il più possibile la manifestazione per il prossimo anno, forte di un’alta stima che il maestro ha del nostro Festival. Anni fa quando presenziò la giuria del nostro festival, sul palco ebbe a dire “Spero che il Festival di Sanremo sia organizzato così bene come quello di Caltanissetta”. Il più bel complimento che la squadra del Festival e la città poteva ricevere.

Vi aspetto per la serata finale di Venerdì prossimo al teatro Rosso di San Secondo.