‘Politica è individuare ciò che ci unisce e io qui oggi mi sento a casa: popolari e autonomisti, che hanno già intrapreso un percorso vincente, hanno in comune le radici. Don Sturzo non fu solo il primo popolare ma anche il primo autonomista: un autonomismo che esalta l’identità dentro l’unita’, in un quadro istituzionale di libertà, di diritti, di pace, di libertà. Siamo di fronte ad un bivio. Non c’è un’altra possibilità. In gioco il futuro dei nostri figli, la prospettiva di sviluppo, di coesione sociale, di centralità nello scacchiere mondiale. Abbiamo molto da fare, perché dobbiamo recuperare autorevolezza e credibilità. Un patrimonio che il governo nazionale ha messo a rischio. Ecco perché votare Forza Italia, ecco perché chiedo il vostro consenso e il vostro voto’. Così Saverio Romano, candidato alle Europee nella lista di Forza Italia, collegio Isole, intervenendo a Catania alla manifestazione organizzatagli da Raffaele Lombardo e dagli Autonomisti