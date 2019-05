CALTANISSETTA – Il 18 maggio 2019 si è svolta la cerimonia di premiazione della manifestazione “Giochi della Chimica 2019” nell’elegante cornice del College Camp1us di Palermo, su invito della Prof.ssa Francesca D’Anna, Presidente della Società Chimica Italiana – Sezione Sicilia.

L’I.I.S.S. “L. Russo”, diretto dalla Prof.ssa Maria Rita Basta, è stata premiata come scuola che ha conseguito complessivamente il punteggio più alto della provincia di Caltanissetta.

A rappresentare l’Istituzione Scolastica a Palermo è stata la Prof.ssa Fiorella Lucia Callari, referente del progetto e docente che ha tenuto il corso di preparazione ai Giochi.

Gli studenti dell’I.I.S.S. L. Russo che hanno partecipato alla manifestazione svoltasi a Catania sono: Bonsignore Valerio Maria, Cagnina Angelo Malak e Di Dio Piluso Ilenia della classe I B, Faletra Clara Maria, Iacona Giada Maria e Vilardo Emanuela Maria della classe II A, Scarantino Matteo Calogero della classe II B, Petrantoni Paola della classe III A, Bellomo Claudia Maria, Calà Asia e Valenza Sofia della classe IV B, Porrovecchio Mario della classe III B, Di Rocco Salvatore Santo e Marino Chiara Rosa della classe V B.

Alla scuola è stata donata una targa e il formato poster della Tavola Periodica della disponibilità degli elementi chimici naturali sulla Terra presentata lo scorso 22 gennaio al Parlamento Europeo da EuChemS, European Chemical Society.

La Prof.ssa Callari ha commentato “quest’anno la nostra scuola è stata premiata ai Giochi della Chimica in termini di lavoro di squadra: il merito va ad ogni singolo studente per essersi messo in gioco con serietà ed impegno ma anche all’intero gruppo per la partecipazione attiva al corso di preparazione”