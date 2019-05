Nel 2017 l’indicatore di densita’ e rilevanza del patrimonio museale, che considera sia la densita’ territoriale delle strutture che il numero annuo di visitatori, e’ pari a 1,6 per il complesso dell’Italia. La distribuzione provinciale conferma il primato assoluto di Trieste (37,8), seguita da Napoli (31,2), Roma (22,0), Firenze (13,8), Milano (12,3), Venezia (8,2) e Pisa (6,5). Nelle posizioni piu’ arretrate si trovano invece gran parte delle province del Mezzogiorno, in particolare quelle delle Isole. L’ultima in assoluto e’ CALTANISSETTA (0,03) mentre Caserta, Trapani e Siracusa emergono in positivo collocandosi nel gruppo di testa, su valori vicini alla media Italia (1,7). Lo rileva l’Istat nell’aggiornamento annuale del sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile dei territorio.