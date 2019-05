Si chiude a Messina, venerdì 24 maggio, in Piazza del Duomo alle 21.30, la lunga Campagna elettorale di Forza Italia, che per l’occasione raduna i candidati al rinnovo del Parlamento europeo, Dafne Musolino e Giuseppe Milazzo, oltre che al presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè e il sindaco della città, Cateno De Luca. A sancire la centralità del progetto è lo stesso Presidente Silvio Berlusconi.

“Messina è tornata a recitare un ruolo da protagonista nel panorama politico siciliano – dichiara il Primo cittadino, Cateno De Luca. Lavoriamo affinché la città, così come la Siiclia, acquistino maggiore credito e tutela presso le istituzioni europee. Solo così potremo avere voce in capitolo nella prossima programmazione europea, i cui finanziamenti potrebbero essere lo spartiacque per un vero rilancio economico siciliano. Questo è solo l’inizio di un nuovo percorso politico che guarda lontano. Noi siamo per unire e non per dividere con faide dal sapore di altri tempi ed ambienti estranei alla politica. Un vero leader unisce mentre un finto leader divide per incapacità di argomento ed autorevolezza morale”.