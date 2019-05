MESSINA – Un risultato sorprendente quello raggiunto dalla candidata al Parlamento Europeo, Dafne Musolino, che chiudendo con oltre 47 mila voti, è la donna più votata tra le liste di Forza Italia di tutti i collegi nazionali. In assoluto invece tra le fila del partito è la quinta più votata a livello nazionale, con appena mille voti di scarto rispetto all’eurodeputato uscente, Antonio Tajani.

“È stata un’esperienza entusiasmante, per la quale non mi sono risparmiata, sacrificando affetti e tempo libero. Rifarei tutto, perché il contatto con la gente e le loro istanze, rendono più chiaro qual è il ruolo della politica, ovvero un servizio per il bene comune. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me, a cominciare dagli elettori di Messina: 2 cittadini ogni 10 hanno votato Musolino, consentendomi di raggiungere un ambitissimo traguardo, di essere in assoluto la candidata più votata in città e nella provincia di Messina.

Il risultato raggiunto conferma che il mio lavoro come assessore comunale viene apprezzato dai miei concittadini.Un pensiero speciale lo voglio tributare al Sindaco della città, Cateno De Luca, che mi ha costantemente incoraggiato e sostenuta in questa intensa campagna elettorale.

Il mio ringraziamento va inoltre al Coordinatore di Forza Italia, Gianfranco Miccichè e al Presidente Silvio Berlusconi, per avermi accolta nella Lista Forza Italia senza porre condizioni di accesso, lasciandomi libera di esprimere e rappresentare i grandi valori dell’autonomia e dell’indipendenza della Sicilia, permettendomi di raggiungere questo straordinario risultato”.