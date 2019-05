PALERMO – “Quando il PD si apre alla società, raccoglie consenso: alle Europee abbiamo avviato un percorso vincente”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Assemblea Regionale Siciliana. “I siciliani hanno compreso l’inversione di marcia del partito – aggiunge – consentendo al PD di fare un balzo in avanti rispetto alle ultime consultazioni. Un risultato straordinario che con molte probabilità porterà all’elezione di due eurodeputati siciliani a Bruxelles”.

“Ma è un risultato che premia innanzitutto il PD – aggiunge – bisogna ringraziare tutti i nostri candidati e quanti si sono impegnati con loro in questa campagna elettorale”.

“Adesso deve riprendere con ancora maggiore vigore il nostro lavoro sul territorio – conclude Lupo – ad iniziare da uno dei temi che gli elettori, in tutta Europa, hanno voluto segnalare cioè la tutela ed il rispetto dell’ambiente”.