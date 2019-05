CALTANISSETTA – Indagini in corso sul rogo che questa notte prima delle ore 4, in via Fermi nel quartiere Santa Barbara, ha “divorato” l’auto di proprietà di un fruttivendolo nisseno. Le fiamme, che si sono rapidamente sviluppate, hanno danneggiato altre quattro vetture adiacenti all’Audi A4. Il rinvenimento di tracce di liquido infiammabile, non lascerebbe dubbi sulla natura dell’incendio.