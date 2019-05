CALTANISSETTA – Si è da poco concluso a Caltanissetta presso l’Istituto Comprensivo Don Milani, rappresentato dal Dirigente Scolastico Luigia Perricone il bellissimo modulo del progetto PON Competenze di base nominato “Dal Libro al sipario”, il cui intento è stato quello di garantire ai ragazzi, attraverso un percorso divertente ed interessante, una migliore qualità di comprensione dei testi narrativi e di potenziare le competenze inerenti la lettura e l’analisi di un racconto. Il progetto, svolto in collaborazione con l’Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni, di Caltanissetta, preseduta dall’Arch. Fernando Barbieri ha mirato soprattutto al potenziamento delle competenze inerenti l’uso di un linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: l’uso del corpo, del movimento, la percezione del suono, il senso del ritmo, l’utilizzo consapevole del gesto, della parola e dell’ immagine. Un’attività coinvolgente ed impegnativa che attraverso il divertimento dei ragazzi ha potenziamento delle competenze inerenti la coscienza del proprio corpo e delle emozioni coinvolte. Si è trattato di un approccio multidimensionale per incentivare la motivazione individuale, facilitare l’apprendimento e la padronanza di strumenti creativi nella promozione del benessere, esplorare le potenzialità espressive, padroneggiare strumenti e modalità di espressione verbali e non verbali. Un progetto scolastico molto apprezzato dalle famiglie grazie alla finalità dello sviluppo delle capacità dei ragazzi di relazionarsi con gli altri in un clima di rispetto reciproco che ha stimolato il desiderio di tutti nel cooperare costruttivamente per il successo comune. Il corso si è articolato in 60 ore ed ha visto coinvolti l’ins. Alfonsa Caminiti, come esperto e Angela Valenza come tutor d’aula, per le prime 30 ore in cui i ragazzi hanno inventato delle storie mentre per le seconde 30 ore, quando gli alunni si sono preparati per mettere in scena la storia, l’ ins. Maria Tuttoilmondo, come esperto e Giuseppina Ferrigno come tutor d’aula. Come referente di progetto per la collaborazione esterna la prof.ssa Laura Abbaleo dell’Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei Sogni. Il corso si è concluso con la performance finale presso la sala teatro del Plesso Rodari ed ha visto la partecipazione di tutti i genitori e non solo. Un’esperienza divertente e formativa nella quale i nostri piccoli attori hanno dato prova del loro impegno profuso in questi mesi.