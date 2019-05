CALTANISSETTA – Caltanissetta in lutto. Stamani, poco dopo le 7, Stefano Gallo, 66 anni, penna storica della città, cuore e mente della redazione del Giornale di Sicilia, si è tolto la vita. Dal balcone della sua abitazione (in via Alcide De Gasperi), un balzo nel vuoto e il cupo tonfo sul selciato, hanno privato il capoluogo nisseno di uno dei decani del giornalismo “vecchia maniera”. Conoscitori di fatti e persone, amabile interlocutore, apprezzato, stimato e considerato fonte attendibile dai tutti i colleghi. Stamani nell’apprendere la notizia, siamo rimasti sgomenti. L’editore e la redazione de Il Fatto Nisseno, si stringono intorno ai familiari.