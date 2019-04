SOMMATINO. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Elisa Carbone ha invitato tutti gli appassionati a condividere e a partecipare all’iniziativa promossa dall’Associazione Teatrale “Insieme per un Sogno”. Il Concorso fotografico dal titolo “Obiettivo Scinnenza 2019“ intende promuovere talenti nel campo della fotografia, mettendo a confronto, nel contesto dei social network, le immagini scattate dai partecipanti durante i riti della Settimana. L’intento del Contest Fotografico è quello di rappresentare le tradizioni e la spiritualità dei riti religiosi pasquali che rendono la Settimana Santa di Sommatino una delle più caratteristiche della Sicilia. La partecipazione al Contest Fotografico è gratuita, aperta a tutti, fotografi, fotoamatori o semplici cittadini, senza limiti d’età. Le foto saranno giudicate dagli utenti dei social network tramite votazione sulla pagina facebook dell’Associazione Insieme per un Sogno. La foto vincitrice sarà quella che riceverà più Mi Piace, e sarà l’immagine della prossima Settimana Santa 2020. Le Fotografie insieme alla domanda d’iscrizione dovranno essere inviate alla pagina Insieme per un Sogno entro la Domenica di Pasqua 21 Aprile.