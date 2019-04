SOMMATINO. 70 mila euro sulla viabilità cittadina con la sistemazione delle strade del centro abitato sommatinese. E’ quanto ha annunciato Elisa Carbone (nella foto) nella pagina ufficiale facebook dell’amministrazione comunale. Il sindaco di Sommatino ha reso noto sono previsti interventi in materia di viabilità che riguarderanno Via Petrarca (tratto compreso tra Corso Umberto I e Viale Garibaldi); Via Carlo Marx; Via Regina Margherita; Via Trabia (tratto compreso tra Via M. Aurelio e Via F. Crispi); Via G. Mazzini (tratto compreso tra Via Trabia e Via Galliano); Viale Garibaldi in prossimità di Corso Roma; Via I Maggio (tratto compreso tra Via Petrarca e Via Molise); Via Carlo Alberto (tratto compreso tra il civico 17 ed il civico 123); Via G. La Masa (tratto compreso tra Via G. Marconi e Corso Roma). Il sindaco ha sottolineato: <Abbiamo scelto di destinare il contributo di 70.000 euro (ai sensi dell’art. 1 comma 107 della legge n. 145 del 2018) concesso al Comune di Sommatino alla messa in sicurezza di strade interessate da avvallamenti e buche che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità. L’attenzione della nostra Amministrazione sulle esigenze della nostra comunità è massima e costante e questo importante intervento sarà un altro passo fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza>.