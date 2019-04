SERRADIFALCO. Inizia oggi la prima edizione della Settimana della Carità. Ad organizzarla è la Parrocchia Immacolata Concezione di Serradifalco di cui è parroco don Diego Trupia. Lo scopo è raccogliere viveri da destinare alle famiglie bisognose, consentendo loro di trascorrere una Pasqua serena. Il programma della settimana della Carità che prende il via oggi si concluderà il 14 aprile. Oggi alle 18:30 c’è la messa solenne con la consegna del mandato ai componenti del gruppo Caritas che avverrà al termine la “Pesca di solidarietà” nel salone parrocchiale. Mercoledì, giovedì e venerdì (10-11-12 aprile) è prevista la raccolta dei viveri, porta a porta, nelle zone della parrocchia Immacolata; sempre nella giornata di giovedì alle ore 21:00 ci sarà una veglia di adorazione. Domenica 14 aprile, per concludere, alle ore 18:15 si svolgerà la celebrazione eucaristica. A portare avanti questa iniziativa, coadiuvati dal alcuni volontari, saranno i componenti della Caritas Fabio Amico, Slvana Anzalone, Giuseppe Arcadipane, Veronica Arcadipane, Paolino Cordaro, Patrizia Gelardi, Luigi Lamantia, Giovanni Lo Bue Silvana Montalto, Gaetano Ricotta, Angelo Speziale, Giuseppina Terrana e Carmelina Vaccaro. Per aiutare le famiglie bisognose saranno richiesti non solo viveri di prima necessità possibilmente a lunga scadenza, ma anche prodotti per l’igiene della persona e l’igiene della casa.