Nel girone F di Seconda categoria sconfitta esterna per l’Atletico Gorgonia che è stato travolto 7-2 dall’Atletico Favara mantenendo però il secondo posto in classifica. Impresa dell’Acquaviva che, battendo 4-3 il Muxar, per la prima volta ha conquistato l’accesso ai play off con il suo quinto posto finale. A segno 3 volte Petrone e una Caruso per gli acquavivesi. Vittoria anche per il Riesi che ha battuto 3-0 l’Accademia Mazzarinese, ormai retrocessa, mentre il Marianopoli ha perso 4-2 contro il Brothers Agrigento. In classifica Atletico Favara in prima categoria, Gorgonia con 38 punti, Acquaviva quinto con 34 punti nei play off con i deliani, Sommatinese a quota 31, Riesi ha chiuso a 29, il Marianopoli a 14 e l’Accademia Mazzarinese a 8 punti.

2^ CATEGORIA F – 22^ Giornata

Acquaviva – Muxar 4-3

Alessandria della Rocca – Sommatinese 2-0

Atletico Favara – Atletico Gorgonia 7-2

Borthers Casa Amica – Marianopoli 4-2

Riesi 2002 – Accademia Mazzarinese 3-0

Riposa: Sant’Anna Enna

Classifica finale

ATLETICO FAVARA 50 PROMOSSO IN PRIMA CATEGORIA

ATLETICO GORGONIA 38 AI PLAYOFF

ALESSANDRIA DELLA ROCCA 38 AI PLAYOFF

SANT’ANNA ENNA 37 AI PLAYOFF

ACQUAVIVA 34 AI PLAYOFF

Sommatinese 31

Riesi 2002 29

Muxar 16

Brothers Casa Amica 14

Marianopoli 14

ACCADEMIA MAZZARINESE 8^ RETROCESSA IN TERZA CATEGORIA

^Due punti di penalizzazione