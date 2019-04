GELA – Da due giorni scioperano a Gela gli studenti dell’istituto alberghiero “Luigi Sturzo”, contro la decisione del dirigente scolastico di chiudere le cucine per mancanza di soldi. Le lezioni per i cuochi e per i camerieri di sala dovrebbero continuare solo sul piano teorico. “Ma si puo’ diventare chef – dicono gli studenti – senza fare pratica in cucina?”. Un incontro col preside non ha dato i risultati sperati perche’ e’ stato detto che “bisogna aspettare il monitoraggio contributivo da parte della Regione per verificare la presenza di fondi”. I ragazzi, hanno percio’ deciso di lanciare “un appello agli imprenditori del territorio per chiedere un aiuto economico per portare al termine questo difficile anno scolastico, caratterizzato da poche esperienze di laboratorio”.