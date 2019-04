SAN CATALDO. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Villa Flora, gli organizzatori della Settimana Santa 2019 hanno presentato le novità principali che quest’anno caratterizzano le diverse manifestazioni. Sono intervenuti il presidente dell’Associazione Culturale Amico Medico” dott. Francesco Scarantino, il direttore artistico Claudio Arcarese ed il direttore tecnico Giancarlo Mogavero. Tra le novità di quest’anno c’è stata l’ inaugurazione della mostra dei Sampaoloni in Piazza Crispi la domenica delle Palme.

Per quanto riguarda le innovazioni sotto il profilo artistico c’è il “Pianto di Maria” che risuonerà durante la salita al Calvario, realizzato dal maestro Giuseppe Vasapolli e le musiche di Incudine per la deposizione del Cristo dalla Croce. E, ancora, la traslazione del Cristo al sepolcro sarà accompagnata dalle note del Padre Nostro in lingua aramaica. Inoltre, il regista Giumento ha voluto legare la nuova visione di regia con la tradizione: vi sarà così una breve apparizione di alcuni volti storici delle edizioni precedenti della Settimana Santa, come Mariolina Riggi, Liborio Vullo, Giuseppe Riggi, Maria Amico, Gaetano Vullo e altri.