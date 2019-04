SAN CATALDO. Lo scorso 12 aprile il M5S San Cataldo ha protocollato un’istanza per chiedere ai commissari straordinari del Comune di fare domanda di ammissione al contributo relativo gli “interventi infrastrutturali a titolarità pubblica per l’implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia”; previsto nel D.D.G. n. 2427 del 29/11/2018. Il M5S ha precisato che è possibile fare domanda di ammissione al contributo per gli interventi infrastrutturali di cui sopra, per un importo pari al 100% delle spese ammissibili, e fino ad un massimo di 500.000,00 euro. Bernadette Arcarese, portavoce del Meetup M5S San Cataldo ha sottolineato: <Abbiamo presentato questa proposta in quanto, com’è noto, la Città di San Cataldo allo stato attuale non è dotata di un asilo nido comunale da 0-3 anni. Questo – prosegue Arcarese – lascia il servizio interamente alla gestione privata, rendendolo un servizio per pochi soprattutto dal punto di vista economico>. Il gruppo locale del MoVimento 5 Stelle ha chiesto all’ amministrazione comunale pro tempore, <di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per aderire al progetto, e a fare richiesta di contributo entro la data di scadenza che è fissata per le 13 del prossimo 23 Aprile; in continuità con l’ attività svolta da 6 anni a questa parte, il gruppo locale dei 5 Stelle, tiene a precisare che proseguirà nella sua attività propositiva al servizio della comunità sancataldese>.