CALTANISSETTA – Si sono svolte nei giorni scorsi le attività del progetto Educazione stradale rivolto agli alunni dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani diretto dalla prof.ssa Luigia M. E. Perricone. Il progetto ha coinvolto i Vigili Urbani del Comando Provinciale di Caltanissetta che hanno incontrato gli alunni delle classi terze A/B/C/E/F della Scuola Primaria e delle classi prime B/E/G della Scuola Secondaria di primo grado. Gli

incontri ,tenuti dagli Ispettori Capo Dottor Mastrosimone Massimo e Paterno’ Claudio, hanno avuto come tema le norme del Codice della Strada e le regole del vivere comune da interiorizzare fin dalla tenera età.

I due Ispettori hanno evidenziato il ruolo del Vigile Urbano che non è solo limitato alla circolazione stradale ma spazia dalla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla raccolta dei rifiuti, al contrasto dell’abusivismo edilizio e tanto altro ancora. Le altre attività hanno visto l’intervento dei rappresentanti dell’Automobil Club Italia di Caltanissetta Angelo Cumbo e Santina Scimé i quali hanno effettuato lezioni basate sulla visione di filmati sulla Sicurezza Stradale e sulle norme del Codice della Strada e soprattutto sui comportamenti corretti da tenere in bici. I giovani alunni hanno partecipato con grande interesse ed hanno interagito con gli interlocutori ponendo numerose domande e portando le loro esperienze. Il progetto, coordinato dai docenti Liliana Zappalà e Letizia Valenza, si concluderà con un incontro con la Polizia stradale.

