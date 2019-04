In Prima categoria, nel girone G è tornata al successo la Master Pro San Cataldo che ha battuto 3-0 l’Agira con la doppietta di Pilato e la rete di Vancheri. I sancataldesi tuttavia sono rimasti terzi in classifica anche perché alla Nissa non è riuscita l’impresa di fermare l’Empedoclina che l’ha battuta 3-0. Sconfitta casalinga anche per il Cusn che ha dovuto cedere il passo alla capolista Armerina che ha anche conquistato il pass per il prossimo campionato di Promozione. In classifica la Nissa è ora penultima con 20 punti a pari merito con il Nicosia, mentre il Cusn (nella foto) è a quota 23. E domenica prossima sarà derby salvezza tra Nissa e Cusn. Nel girone B crolla il Real Suttano che ha perso 7-0 contro il Real Campofelice. Quando mancano due giornate alla fine della stagione regolare, con sei punti da assegnare, il Real Suttano è ancora distante 4 punti dalla zona play out. Una zona play out, dunque, che appare sempre più difficile anche se non impossibile da raggiungere.

Classifica girone G

ARMERINA 59 PROMOSSA IN PROMOZIONE

EMPEDOCLINA 51 AI PLAYOFF

MASTERPRO CALCIO 50 AI PLAYOFF

LEONFORTESE 48 AI PLAYOFF

Angelo Cuffaro 47

Atletico Aragona 31

Villarosa 30

Ravanusa 28

Cusn Caltanissetta 23

Gemini 23

Agira 21

Nissa F.C. 20

Città di Nicosia 20

Branciforti 16

Classifica girone B

CASTELLUCCESE 47°* PROMOSSA IN PROMOZIONE

Stefanese 39°

Supergiovane Castelbuono 38°

Futura 36°

Roccapalumba 35°

Città di Mistretta 32°*

Real Campofelice 32°

Castronovo 29°

Valledolmo 26

Real Trabia 25°

San Fratello 25

Città di Castellana 18°

Real Suttano 14°

*Una partita in meno

°Ha già osservato il turno di riposo