PIAZZA ARMERINA- La polizia ha arrestato a Piazza Armerina (ENNA) due extracomunitari per spaccio di stupefacenti. A scovare la droga all’interno delle abitazioni e’ stato un cane-poliziotto, Sky. In carcere sono finiti Lamin Njei, gambiano, 20 anni e Simo Jean-Mathieu Tassou, camerunense, 33 anni, nel corso di due distinte operazioni. Nel primo caso la perquisizione ha consentito di rinvenire un calzino con 19 confezioni realizzate con della carta a righe a loro volta contenenti 35 grammi di marijuana. Inoltre, all’interno del portafogli del Njei e’ stata trovata la somma in contanti di 125 euro, provento dell’attivita’ di spaccio di stupefacente. Nell’appartamento di Tassou e’ stato trovato un calzino con 24 dosi di marijuana del peso di 46 grammi, diverso materiale utile per il confezionamento della droga in dosi presenti all’interno della stanza, oltre a 30 euro in contanti probabile provento dell’attivita’ di spaccio. I due sono stati posti ai domiciliari.