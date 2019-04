MUSSOMELI -Da Sutera a Mussomeli, Padre Francesco Miserendino è stato nominato Rettore del Santuario e Parroco di San Giovanni. Lo ha annunciato lo stesso sacerdote che sul social ha scritto: “Vi annuncio con gioia che sono stato nominato rettore del santuario della madonna dei miracoli e parroco di S Giovanni a Mussomeli. Ringrazio la comunità di Sutera per tutti questi anni trascorsi nella crescita umana e spirituale e per aver condiviso con me scelte ardue e temerarie. Auguri a tutti per un proficuo e continuativo cammino di santità”.