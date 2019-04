Credeva di avere un’infezione , si reca in ospedale e le estraggono quattro api vive.

E’ successo in Taiwan ed è un caso unico nel suo genere. La giovane donne mentre estirpava delle erbacce avverte un dolore all’occhio , prova a mettere dell’acqua ma il fastidio persiste . La mattina seguente si reca in ospedale e dal bulbo estraggono quattro api ( nella fattispecie, le cosiddette api del sudore).Fortunatamente la ragazza indossava delle lenti a contatto e non si è strofinata gli occhi per paura di romperle: se l’avesse fatto, le api del sudore avrebbero potuto produrre del veleno e lei avrebbe rischiato la cecità