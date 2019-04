L’istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta, diretto dalla Dirigente Scolastica Luigia Maria Emilia Perricone, è dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per partecipare all’iniziativa nazionale #FuturaGenova, nell’ambito della Settimana dedicata alle azioni del Piano Nazionale della Scuola Digitale 2019, che si svolgerà a Genova alla BUONA PRATICA DIGITALE “ individuata come esperienza documentata, tra le tante proposte provenienti dalle scuole italiane, sullo sviluppo dell’innovazione digitale.

Nel corso dell’iniziativa, una rappresentanza dell’ IC Don L Milani è stata invitata a presentare, a ciclo continuo e a tutti i visitatori, la buona pratica, all’interno di uno spazio espositivo previsto nella “Future Zone” in piazza Matteotti a Genova. L’Istit scolastico ha individuato l’ideatore della buona pratica, prof. Arcangelo Pignatone, come docente rappresentante e i 3 alunni della 2 D della Scuola Secondaria di I° grado “F. Cordova” Cardillo Giulio, Caruso Rebecca, Papa Andrea Salvatore come espositori. La Buona Pratica è stata sperimentata negli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 e attualmente è in fase di realizzazione la terza annualità. Il progetto, riguardante il Making, il Tinkering e la prototipazione rapida basa su una Challenge, che consente a nella progettazione e costruzione di prototipi in modalità flippedclassroom, sviluppando così le competenze imprenditoriali, organizzative e digitali, richieste dal Consiglio della Comunità Europea. Un esempio di prototipo è una tastiera realizzata con materiali di facile recupero, resa funzionante dalla Touch Board ChocoPi programmata dagli studenti con il linguaggio computazionale di Scratch.

In passato la “Buona pratica” ha ricevuto già Digitale 2018, indetto per le scuole Secondarie di Secondo Grado delle province di Agrigento – Caltanissetta ed Enna, ed è stata selezionata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia per partecipare al Seminario N

cittadinanza digitale, tenutosi a Milano nello scorso febbraio. Questa volta è direttamente la sede centrale del Ministero dell’Istruzione a contattare l’Istituto nisseno per la Buona Pratica Digitale come esempio da diffondere in innovazione didattica e digitale. E’ possibile prendere visione del progetto nei seguenti link: https://laboratorioscientifico.wordpress.com/challenge-2018/

http://www.istitutocomprensivodonlmilani.edu.it/cms/home-1348-9/progetto-makerchallenge.htm