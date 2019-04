La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di ventuno persone, ritenute tutte responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio delle medesime sostanze. La misura cautelare accoglie gli esiti di indagini, coordinate dalla Dda di Catania, e condotte dalla Squadra mobile – Sezione antidroga nell’arco temporale ottobre 2015 – giugno 2016, dalle quali sarebbe emersa l’esistenza di due distinti gruppi dediti all’attivita’ di traffico di stupefacenti, disvelando vere e proprie joint venture criminali tra narcotrafficanti catanesi ed esponenti delle ‘ndrine calabresi per l’approvvigionamento di cocaina e con soggetti palermitani per l’acquisto di marijuana. In particolare, le indagini ed i sistemi di video-sorveglianza installati nei pressi dell’abitazione di un arrestato, avrebbero consentito di accertare l’esistenza di un gruppo organizzato operante nel settore del narcotraffico che aveva come base logistica l’abitazione del predetto. Contestualmente, le telecamere collocate nei pressi dell’abitazione di un altro soggetto, avrebbero registrato il coinvolgimento di questi e del figlio, coinvolti in un articolato traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

La struttura organizzata avrebbe costituito una vera e propria associazione caratterizzata da un’attivita’ stabile e continuativa con fornitori e acquirenti abituali. Alcuni sarebbero stati addetti alle vendite al dettaglio della sostanza stupefacente che prelevata dall’abitazione di uno degli arrestati, l’avrebbero in seguito distribuita ai vari acquirenti del gruppo, potendo fare affidamento sulle forniture di cocaina garantite per il trasporto e recapito da due soggetti di Vibo Valentia. Per quanto concerne l’acquisto di marijuana, avrebbero fatto riferimento all’area palermitana, prendendo contatti con i fornitori di Partinico (Pa). Dalle intercettazioni sarebbero emersi importanti acquirenti, ai quali sarebbe stata venduta marijuana in ingenti quantita’, talvolta acquistata su commissione dai predetti fornitori di Partinico (PA). Nel corso dell’attivita’ di indagine, a riscontro dell’illecito traffico, sono stati effettuati arresti e sequestri di stupefacenti.

Sono 21 gli indagati destinatari del provvedimento restrittivo emesso dal Gip di Catania, su richiesta della Dda, che ha disposto il carcere per 12 indagati, quattro dei quali erano già detenuti, e i domiciliari per altri otto. Durante le indagini dell’operazione ‘Capricornus’ la squadra mobile ha effettuato diversi sequestri di droga e arrestato corrieri. Gli arrestati condotti in carcere sono Carmelo Scilio, di 45 anni, Gaetano Coppola, di 52, Vincenzo Lo Gatto, di 38, Domenico Prestia, di 49, Salvatore Anastasi, di 68, i fratelli Domenico e Francesco Mammoliti, rispettivamente di 51 e 46 anni, e Mario Narduzzi, di 40. Ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state notificate ai detenuti Antonio Mangano, di 42 anni, Gaetano Mirabella, di 68, Davide Marchese, di 42, Alessandro Tomaselli, di 43. Agli arresti domiciliari sono stati posti Giorgio Freni, di 44 anni; Giuseppe Cardaciotto, di 30; Salvatore Minore, di 35, e Salvatore De Simone, di 36. Un’ordinanza di custodia ai domiciliari è stata notificata in carcere a Giovanni Mirabella, di 39 anni; Domenico Pellegrino, di 48; Vincenzo Scarfone, di 38, e a Massimo Anastasi, di 40, che già era ai domiciliari. Uno dei destinatari del provvedimento è attualmente irreperibile.